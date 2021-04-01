Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribot saatleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribot saatleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Pertek Belediye Başkanlığı, 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri feribot saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yeni düzenlemeye göre Pertek iskelesinden ilk feribot 07: 00'da, Elazığ iskelesinden ise, 07: 30'da hareket edeceği belirtildi. Ardından Pertek iskelesinden 07: 30, Elazığ iskelesinden ise 08: 00'da hareket edecek olan feribotlar, saat 10: 00'dan saat 18: 00'a kadar iki saatte bir karşılıklı sefer yapacağı, Pertek iskeleden son feribot 19: 00, Elazığ iskeleden ise 20: 00'da hareket edeceği kaydedildi.

Saat 20: 00'dan sonra acil durumlar için Pertek Belediyesi'ne ait feribot çalışacağı, feribotların hasta ve ambulans harici beklemeye yapmayacağı aktarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Adrian Bahar Candan Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:11:13. #1.14#
title