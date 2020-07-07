Tunceli-Elazığ arasındaki feribot sefer saatleri yeniden düzenlendi
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Tunceli-Elazığ arasındaki feribot sefer saatleri yeniden düzenlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşıyan feribotların hareket saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Tunceli-Elazığ arasındaki feribot sefer saatleri yeniden düzenlendi
07.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:59

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşıyan feribotların hareket saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Pertek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pertek-Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların, Pertek İskelesi'nden 06.00, Elazığ İskelesi'nden ise 06.30'da hareket edeceği ve seferlerin 21.00'e kadar her yarım saatte bir karşılıklı olarak devam edeceği aktarıldı.

Seferlerin saat 21.00'den 02.00'ye kadar birer saat arayla, ardından da Elazığ İskelesinden 02.30 ve 04.30'da, Pertek İskelesi'nden ise 04.00'te yapılarak tamamlanacağı belirtilen açıklamada, feribotların hasta ve ambulans harici bekleme yapmayıp saatinde hareket edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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