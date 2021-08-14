Son dakika haber... Tunceli'den sel bölgesine 3 tır içme suyu
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Son dakika haber... Tunceli'den sel bölgesine 3 tır içme suyu

Son dakika haber... Tunceli'den sel bölgesine 3 tır içme suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tunceli'den selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi.

Tunceli'den selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'den de afet bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Bu kapsamda Tunceli, selden etkilenen Kastamonu ve Sinop'u yalnız bırakmadı. Bölgede temiz su sıkıntı çekilmemesi için 3 tır su hazırlandı. 'Geçmiş Olsun, Tunceli'nin Yüreği Sizlerle' yazan tırlar Kastamonu ve Sinop'a doğru yola çıktı.

Vali Yardımcısı Osman Şahin, "Bizler de Tunceli Valiliği olarak valimizin himayelerinde Munzur su firmamızın da katkılarıyla 3 tır içme suyunu Kastamonu ve Sinop illerine gönderiyoruz" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

Son dakika haber... Tunceli'den sel bölgesine 3 tır içme suyu
Son dakika haber... Tunceli'den sel bölgesine 3 tır içme suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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