Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek

07.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:41
Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca olası tehlikelere karşı, kadınlara kısa sürede ulaşılması amacıyla hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Tunceli'de çekilen kliple anlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca olası tehlikelere karşı, kadınlara kısa sürede ulaşılması amacıyla hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Tunceli'de çekilen kliple anlatıldı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınları olası tehlikelere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak için Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde kurulan stantlarda uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirilirken, valilik koordinesinde kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, klip çekerek, uygulama hakkında bilgi verdi. Klipte kadın ve erkekler, "Artık şiddete sessiz kalmak yok, artık daha fazla bahane yok, artık görmezden gelmek yok, sessizliği durdurun" şeklinde mesajlar verdi.


Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek
Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Güven Yalçın Cüneyt Çakır İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'den KADES uygulamasına klipli destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 18:50:00. #1.15#
title