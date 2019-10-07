Tunceli'den gelen öğrenciler Ordu'yu gezdi

07.10.2019 16:22

Tunceli'den gelen öğrenciler, Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 40 öğrenci kente geldi.

Öğrenciler ve görevli öğretmenler programları kapsamında Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Öğrenciler ve öğretmenler daha sonra Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Öğrencileri Ordu'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yavuz, "Yeni haftaya sizinle başlamak ayrı bir keyif çünkü dünyanın en güzel ve en temiz varlıkları sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 81 evladı var. Her bir şehri birer evlat olarak kabul ediyoruz. Tunceli de bunlardan biri." dedi.

Vali Yavuz, "Ordu'yu gezdiniz, gördünüz. Doğal güzellikleri, hiç bozulmamış, el değmemiş tabiatı ile Karadeniz'de çok öne çıkan bir şehrimiz. Ülkemizin her bir köşesi farklı bir güzelliğe sahip. Önemli olan bu güzellikleri fark edebilmek, görebilmektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Vali Yavuz, "Etrafınızda sizden başkaları olduğunu, başka dünyalar olduğunu fark edin. Ufkunuzu daha geniş bir perspektifte kurmanız gerekiyor. Öğretmenlerinizin sizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerine bağlı köylerden gelen çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA