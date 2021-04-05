Tunceli'den emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu
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Tunceli'den emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu

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Tunceli'den emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine sivil toplum kuruluşları, bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunduÇemişgezek ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine sivil toplum kuruluşları, bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Çemişgezek ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.STK temsilcileri, bildiride isimleri olan emekli amiraller hakkında basın açıklaması yapmasının ardından suç duyurusunda bulundu.

Aziz Türk milletinin tarihinin en organize ve en alçak kalkışmalarına karşı her zaman bir ve beraber olduklarına değinen İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Öztan Önal,"Bu aziz Türk Milleti tarihinin en organize ve en alçak kalkışmalarına karşı her zaman bir ve beraber olup, tek vücut halinde hep ayakta kalmış fitne ve fesatların oyunlarını her daim boşa çıkarıp başlarına geçirmiştir.15 Temmuz da verilen dersi almayan müptezeller gece yarısı toplanıp, bu şerefli milletin iradesine karşı bildiri yayınlama densizliğine kalkışmışlardır.Millet iradesine karşı hala bu gibi demokrasi dışı girişimlerden darbe imalı bildirilerden, devletinin ve milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkışan hainlerden bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına sesleniyorum: 15 Temmuz'da nasıl uçaklar kalkmasın diye hasata hazır tarlalarımızı yaktıysak, ölmedik ölümüne buradayız hodri meydan"dedi.

Ünal, dün olduğu gibi bugünde yarında vatan için milletin refahı ve huzuru için seve seve can vermeye hazır olduklarını vurguladı. - TUNCELİ

Tunceli'den emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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