Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Kutu Deresi bölgesinde bulunan Zel Dağı kırsalında 30 Ağustos'ta yangın çıktı.

Yangına, 2 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip ve arazözlerle müdahale edildi.

Bölgede sabah saatlerinde tekrar başlatılan çalışmalar ile yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
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