Tunceli'deki Yol Çalışmaları

Tunceli İl Özel İdaresi tarafından il genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde başlattıkları yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.



Grup köy yolları başta olmak üzere ilin ekonomisine ve turizmine katlı sunan bölgelerin öncelikli tutulduğunu belirten Yıldırım, geçen yıl 13,5 kilometresi yapılan Mazgirt ilçesindeki Bağın Kaplıcasının yolunun bu yıl yapılan çalışmalarla tüm yollarının asfaltlandığını kaydetti.



Yıldırım, şunları söyledi:



"Mazgirt ilçesi Darıkent, Geçitveren ve Akdüven grup köy yolu ile bu yol güzergahında yer alan ve Tunceli turizmi için önemli bir yere sahip olan Bağın Kaplıcasının asfaltlanmamış 5,5 kilometrelik mesafesi ekiplerimiz tarafından asfaltlanarak Bağın Kaplıcalarımız her iki koldan birleştirilmiş oldu. Yılın her mevsiminde doğa ve sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Bağın Kaplıcaları'na vatandaşlarımız, ister Mazgirt ilçesini kullanarak ister il merkezinden gelen yolu kullanarak rahatça ulaşabilirler."