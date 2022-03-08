Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 412 gram esrar, 304 hap, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan kova, mekanizması olmayan pompalı tüfek, kuru sıkıdan çevirme silah ve şarjör ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.