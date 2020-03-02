02.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:45

Tunceli'deki STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek

TUNCELİ'de, sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına Tunceli'deki sivil toplum kuruluşları destek mesajı verdi. Kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Göyüldar, İdilip'te, Türk askerine yapılan saldırıyı kınanırken, Tunceli'deki STK'ların her zaman devletin ve milletin yanında yer alacağını bildirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı vererek, Bahar Kalkan'ı harekatına destek olduklarını anlatan Göyüldar, şunları söyledi

Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.

Kaynak: DHA

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