Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu (2)
1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTITunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
24.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:34
1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi: "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."
Kaynak: DHA