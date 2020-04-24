Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu (2) 1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTITunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi: "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."

Kaynak: DHA