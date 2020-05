Tunceli'deki sağlık çalışanlarından Vali Sonel'e övgü belediyeye tepki

Tunceli'deki sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki performansı için Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, belediyenin tüm önlemleri kendilerine mal etmesinin doğru olmadığını bildirildi.

Tunceli'deki sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki performansı için Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, belediyenin tüm önlemleri kendilerine mal etmesinin doğru olmadığını bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla ülkelerin yönetim stratejileri ve insanlık adına büyük sınavdan geçtiği belirtilerek, genel tabloya bakıldığında Türkiye'nin köklü ve güçlü devlet duruşunu tüm dünyanın gördüğü aktarıldı.

Türkiye'nin, yurt içinde tüm ihtiyaç kalemleriyle her santimetreye yetişip onlarca ülkenin de umudu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadele yer verildi:

"Bu zorlu günlerde elde edilen başarı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesi ve elbette hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız canla başla büyük emekler vermekte. Evini, ailesini, evlatlarını günlerce görmeden hastanelerde sabahlayan biz hekimler, ettiğimiz mesleki yeminle ülkemiz adına her an her koşulda yer almaya bu ülkenin vatandaşı olarak varız. Şükürler olsun ki devletimizin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucu sevindirici veriler elde etmeye başladık."

Açıklamada, Türkiye'nin ve Tunceli'nin Kovid-19 sürecinin üstesinden hakkıyla geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tunceli'de hizmet veren biz hekimler, bu zorlu günlerde Tunceli'nin her zerresinde gece gündüz yer alıp çözümler ve önlemler konusunda tam anlamıyla varlığını gösteren Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e teşekkür etmek ve 'İyi ki varsınız Valim' demek istiyoruz. Sayın Valimiz ve oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki özveriyle çalışan arkadaşlarımız eksik bir şey bırakmamakla birlikte fazlasıyla Tunceli sokaklarında varlığıyla vatandaşın kapısını tek tek çaldı, sordu ihtiyaç sahiplerine ulaştı, aşlarını pişirip ulaştırdı, yüreklere dokundu. Yapılan çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlardan her kesimce övgü ile bahsedilmekte iken tüm emekçi sağlık çalışanlarını görmezden gelen bazı basın yayın organları ve Tunceli Belediyesinin pandemi sürecinde tüm önlemlerin kendilerince yapıldığını iddia etmelerini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz."

Kovid-19 mücadelesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, sağlık çalışanlarının bu süreçte aynı titizlikle çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA