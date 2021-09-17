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Tunceli'deki örtü yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'deki örtü yangını söndürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyünde önceki gün örtü yangını başladı. Olayın hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personeli bölgeye intikal etti. Karadan müdahalenin zor olması nedeniyle havadan müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığından destek istendi. Bakanlık tarafından 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile tamamen söndürüldü. Bölgede tedbir amaçlı havadan kontrollerin devam ettiği kaydedildi. - TUNCELİ

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