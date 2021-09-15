TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA - Haberler
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TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü kırsalında 2 gündür devam ve havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen örtü yangını, kısmen kontrol altına alındı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü kırsalında 2 gündür devam ve havadan 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen örtü yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 2 günden beri devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ve havadan 2 yangın söndürme helikopteri desteğiyle sürdürülüyor. Sarp ve dağlık olması nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu bölgedeki yangın, havadan yoğun müdahaleyle bugün kısmen kontrol altına alındı.

TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA
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Haber: TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA - Haberler
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