Tunceli'deki ormanlık alandaki yangına dair konuşan Milletvekili Erol: "Korkulacak bir şey yok"

TUNCELİ - Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı mevkiindeki ormanlık alandaki yangınının olduğu bölgede incelemelerde bulunarak korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beraberindekilerle Aliboğazı mevkiinde söndürme çalışmaları devam eden ormanlık alandaki örtü altı yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Ormanların sadece Tunceli'nin değil Türkiye'nin milli serveti olduğunu belirten Milletvekili Erol, "Bu bölgede haliyle terörle mücadele edilirken ya da suiistimalden kaynaklı zaman zaman yangınlar çıkıyor. Burada tabiki hükümetimizin, devletimizin, bürokrasimizin yapması gereken bu tür orman yangınlarına karşı önceden teknik donanım ve personel olarak hazır olmasıdır" dedi.

Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Erol, "Belediyemiz, orman işletme müdürlüğümüz, kamu kuruluşlarımız, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız yangının kontrol altına alınması için büyük gayret sarf etmişler. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alınmış. Öyle çok alevli, yaygın bir yangın olmasa da doğaya zarar vermemek için buradaki kamu kuruluşlarımız, sivil halkımız, doğaseverler müdahale ediyor. Şu anda pek korkulacak bir şey yok. Ancak bu yangının büyümeyeceği anlamında bir ifade değil. Sonuç itibariyle bu yangının bir an önce söndürülüp bir tek ağacın, bir tek dalın yanmaması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz" diye ifade etti.

Kara dışında müdahale şansı yok

Yangına kara dışında müdahale edilemeyeceğini söyleyen Erol, "Coğrafi koşullardan kaynaklı karadan müdahale dışında bir şans yok. Çok dağlık ve engebeli bir alan. Bu ülkenin milli serveti hepimiz sahip çıkmalıyız. Yangınların bir an önce söndürülmesi için gösterilen çaba ve katkının arttırılarak yangınların bir an önce söndürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İlçe Belediye Başkanı Celaleddin Polat ise, Vali Tuncay Sonel'in Orman İşletme Ekiplerininin bölgeye gönderilmesi üzerine kendilerinin de giderek müdahelede bulunduklarını anlattı.