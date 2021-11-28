Tunceli'deki Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sis bulutlarıyla kaplanan Munzur Dağları güzel görüntü oluşturdu.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sis bulutlarıyla kaplanan Munzur Dağları güzel görüntü oluşturdu.
Kentte bir süredir etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde Kar yağışına dönüştü.
Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Zirveleri karla kaplanan 3 bin rakımlı dağların ve meşe ormanlarının sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de yazın çıktıkları yaylalardan köylerine dönmeye başladı.