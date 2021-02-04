Tunceli'deki ihtiyaç sahibi çocuklara "Kış Bayramı" sürprizi

Mersin'de, hayırseverlerin desteğiyle toplanan bot ve montlar, Tunceli'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gönderildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi ve ilçe müftülüklerince, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Kış Bayramı" projesiyle bot ve mont temin edildi. Hayırseverlerin destek verdiği projede toplanan bot ve montlar, Tunceli'deki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edilmek üzere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci