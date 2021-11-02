Tunceli'deki gıda denetimlerinde 7 işletmeye ceza uygulandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de gıda üretim, satış ve toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki gıda üretim, satış ve toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren gıda işletmelerine eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlilerince 46 gıda üretim yeri, 96 gıda satış ve 92 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 234 gıda işletmesinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 5'i üretim 2'si toplu tüketim faaliyeti olmak üzere 7 işletme hakkında, Bakanlık tarafından belirlenen 'hijyen esaslarına aykırı hareket etmek' ve 'kayıtsız faaliyet göstermek' fiilleri gereği idari yaptırım süreci başlatılmıştır. Ayrıca denetimler sırasında Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu kontrol etmek üzere 2 işletmeden numune alınmış, yetkili Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir."

Açıklamada, yıl boyunca aralıksız olarak denetimlerin devam edeceği ve tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

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