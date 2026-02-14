Haberler

Tunceli'deki ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Tunceli'deki ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndüldü.

Yangın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Hacıcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efendi Koçer'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler