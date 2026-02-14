Tunceli'deki ev yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndüldü.

Yangın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Hacıcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efendi Koçer'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TUNCELİ