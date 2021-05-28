Tunceli'deki aşı ve filyasyon çalışmaları Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını düşürdü

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve filyasyon çalışmaları, vaka ve vefat sayılarında düşüşü sağladı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve filyasyon çalışmaları, vaka ve vefat sayılarında düşüşü sağladı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Tunceli ve ilçelerinde de sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadelede fedakarca görev yapıyor.

Kentte uygulanan aşı çalışmaları, karantina denetimleri ile filyasyon çalışmaları nedeniyle son günlerde vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşanıyor.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında kentte denetimlerin yapıldığını söyledi.

Türkiye'de kentlerdeki giriş ve çıkış noktalarında Kovid-19 denetimlerinin yapılmaya başlandığı ilk kentlerden birinin Tunceli olduğunu ifade eden Özdemir, "Yazın gelmesiyle vaka sayılarımızda haliyle bir artış gözlemlendi. Hatta bu son dönemlerde 17 günlük kapanma öncesinde de ilimize dışarıdan çok sayıda misafirimizin gelmesiyle beraber kapanma ilk başladığında vaka sayılarımızda bir artış oldu ve özellikle bu son hafta içerisinde bunun sonuçlarını Sayın Bakanımız açıklayınca göreceğiz. Vaka sayılarında ciddi bir azalma bekliyoruz." dedi.

"Köylerimizdeki vaka sayılarını bitirdik"

Özdemir, salgın sürecinde kentte kış aylarının zor geçtiğini belirterek, köylere gitme konusunda çok zorlandıklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınıyla beraber tüm Türkiye'de doğaya, doğal yaşama karşı bir özlem ve geri dönüş olduğuna işaret eden Özdemir, "Tunceli'de de özellikle köylerimizde ciddi bir nüfus artışı var ve kışın zorlandığımız anlar oldu. Ancak şu an da köylerimiz ile ilgili ciddi bir vaka artışı yok. Sağ olsunlar kaymakamlarımız, ilçelerden çalışan doktor arkadaşlarımız gerekli önlemleri alıp karantinalarını uyguladılar. Köylerimizdeki vaka sayılarını da çok çabuk bir şekilde bitirdik. Vatandaşlarımız da bize gerekli riayeti gösterdiler ve şu an da kırsalda aslında çok vakamız yok." ifadelerini kullandı.

Kentte aşı çalışmalarının özveriyle devam ettiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an tek doz aşı olan vatandaşımızın sayısı 26-27 bin civarında. Toplamda 46-37 bin civarında bir aşı yapıldı. Kentimizde halen 85 üzeri vatandaşlarımızın yüzde 10'u kadarının aşı hakkı olmasına rağmen aşılanmadılar ve bu kısım hastalık geçiriyor. Biz küçükler büyüklerimizi ikna edeceğiz. Aşılarını yaptırmaya çalışacağız. Köylerinizde, mahallenizde, apartmanınızda kim varsa arayın bizi '5 tane yaşlım var aşı istiyor' deyin. Biz gelelim ve herkesin bizi aramasını bekliyoruz. Özellikle bizim sürecin başında hizmete sunduğumuz kendi Kovid-19 danışma hattımız var. 444 50 87 telefondan bizi aradıklarında notumuzu alıp kendileri ile iletişime geçeceğiz."

Özdemir, kentte Kovid-19 aşısı uygulanan vatandaşların belli gruplar halinde evden alınarak ücretsiz servisle hastaneye getirildiğini ve burada aşılarının yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıldığını aktardı.

Kentteki nüfus baz alındığında sağlık hizmetlerine ulaşımın biraz daha rahat olduğunu anlatan Özdemir, "Hastaneye yatış oranı hastamız çok az. Biz bu konuda da ciddi taramalar yapıyoruz. Sağlık ekibi arkadaşlarımız boş vakitlerinde tarama yapıyor, aşılamaya gidiyoruz. Vaka sayılarımız bazen yüksek çıkabiliyor ama hastalık sayımız, hasta olan vatandaşımızın sayısı ona rağmen az. Ölüm oranı da buradaki hastanemizde bakım şartlarının gayet iyi olduğu için düşük seyir ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren