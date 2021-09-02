Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
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Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)

Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TÜM YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜTunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel 5 noktada çıkan ve tamamıyla söndürülen yangın bölgelerini helikopterle inceledi.

TÜM YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel 5 noktada çıkan ve tamamıyla söndürülen yangın bölgelerini helikopterle inceledi.

Tunceli'de tüm yangınların söndüğünü belirten Vali Mehmet Ali Özkan, "Bir saat 15 dakikalık bir helikopterle inceleme yaptık. Hozat bölgemizi, Ovacık'ı, Munzur Vadisi'ni, Pülümür Zel Dağı, Kutu Deresi, Pülümür Sevdin Dağı bölgesini ve bütün Tunceli'yi neredeyse incelemiş olduk" dedi.'YANGIN ÇIKAN ALANA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR'Yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Özkan, şunları söyledi: "Sizlerde görüp şahit oldunuz, sadece Kutu Deresi üzerinde bulunan Zel Dağı'nın üstünde yaptığımız soğutma çalışmasıyla, Pülümür Sevdin Dağı batısında mera yangını aslında orman yangını da değil, oradaki tüm çalışmalarımızı gördünüz. Şu anda yanan, yanıyor dediğimiz kontrol altında olmayan hiçbir alanımız söz konusu değil. Helikopterlerimiz sadece soğutma çalışması yapıyor. Şahit olduğunuz gibi 'Tunceli yanıyor, ormanlarımız yanıyor' denildiği gibi abartlı bir durumun olmadığını, her yangın çıkan alana anında müdahale ediliyor. Bu suretle de alanlardaki yangınların büyümediğini gördünüz. Daha öncede ifade etmiştim, belli bir kesim sosyal medya üzerinden belli basın yayın organları üzerinden insanımızın milletimizin sağduyusuna sızarak algı yaratmaya çalışıyor. Bunu daha öncede söylemiştim, Türk milletinin zekası aklı hepimizinkinden üstündür. Devletimizin her alanda olduğunu, imkanlarıyla sahada olduğunu sizler de gördünüz. Bir ay boyunca yangın çıkan alanlar üzerindeki tespitlerimize sizlerde şahit oldunuz. Alanlara aynı anda nasıl müdahale edildiğini, yangının aynı anda nasıl durdurulduğunu, insanları hatta genel olarak tabiatta birçok canlının çıkamayacağı alana dozerlerlerimizle yangın bantlarının açıldığını, buraların her birinde orman arazözlerimizin olduğunu sizler de gördünüz. Ben Tuncelili hemşerilerimizden ve tüm Türkiye'den rica ediyorum; lütfen sosyal medya algı ortamlarına düşmesinler ve kapılmasınlar. Bizlerle el ele verip ormanlarımızın söndürülmesine  görev alan sivil toplum kuruluşlarına, Tuncelili hemşerilerimize ve sahada canını hiçe sayarak çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü (2) - Haberler
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