Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu
Tunceli'nin Hozat ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Hozat ilçesinde yapılan portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Açılışın ardından özellikle çocuklar gözetmenler eşliğinde havuza girerek gönüllerince eğlendi.
(Ercan Topaç/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı