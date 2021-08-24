Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu
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Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu

Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Hozat ilçesinde yapılan portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Açılışın ardından özellikle çocuklar gözetmenler eşliğinde havuza girerek gönüllerince eğlendi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu
Tunceli'de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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