Tunceli'de 'Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz' etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de "Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz" etkinliği düzenlendi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de

Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik "Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz" etkinliği düzenlendi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik "Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz" etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde Tunceli Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, palyaçolar müzik eşliğinde gösteri yaptı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar da gönüllerince dans edip şarkılar söyledi.

İki gün süren etkinlik tiyatro, müzik ve dans gösterilerinin yapılmasıyla bugün sona erdi.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tunceli'de Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz etkinliği düzenlendi

Tunceli'de Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz etkinliği düzenlendi

Tunceli'de Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz etkinliği düzenlendi

Tunceli'de Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz etkinliği düzenlendi

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yemek Tarifleri Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Fatih Terim Gökhan Töre Bülent Uygun Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de 'Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz' etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 23:10:59. #1.17#