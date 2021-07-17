Tunceli'de yurt dışında yaşayanlara sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddia edilen memur tutuklandı
Tunceli'de, yurt dışında yaşayanlara rüşvet alarak sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan memur cezaevine gönderildi.
Tunceli'de, yurt dışında yaşayanlara rüşvet alarak sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan memur cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan U.D'nin (36) resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucu U.D'nin çalıştığı kurumda, yurt dışında yaşayan çok sayıda kişiye rüşvet alarak sahte emeklilik belgesi düzenlediği tespit edildi.
Polislerce kentteki evinde gözaltına alınan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren