Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde erkek öğrenci yurduna dönüştürülen Pertek İl Özel İdaresi binası öğrenci almaya başladı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde erkek öğrenci yurduna dönüştürülen Pertek İl Özel İdaresi binası öğrenci almaya başladı.

Tunceli Valiliğince erkek öğrenciler için yurt olarak düzenlenerek tahsis edilen Pertek İl Özel İdaresi misafirhanesinin yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli olduğu bildirildi. Açıklamada, "Halihazırda misafirhanemizde 50 öğrencimiz kalmaktadır. Misafirhanemizden öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımı için hafta içi her gün sabah, öğlen ve akşamları servis imkanı bulunmaktadır. Misafirhanemizde kalmak isteyen öğrencilerimizin valiliğimiz Açık Kapı birimine, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu idaresine, Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına veya Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu idaresine isimlerini bildirmeleri yeterli olacaktır" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Ersoy Namaz Vakitleri
Magazin Gülben Ergen
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de yurda dönüştürülen misafirhane öğrenci alımlarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:13:28. #1.11#