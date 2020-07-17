Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü, otomobille çarpıştı; çok sayıda yaralı var-1 Tunceli'de yolcu taşıyan bir servis midibüsü ile otomobil çarpıştı.

Tunceli'de yolcu taşıyan bir servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu, yaralılar içinde sağlık durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu 50 kilometresinde meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.

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TUNCELİ

Kaynak: DHA