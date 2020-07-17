Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Elazığ yönünden gelen Kemal Yıldız'ın kullandığı 62 AAD 158 plakalı yolcu midibüsü, Tunceli Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde karşı yönden gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 plakalı ciple çarpıştı.

Cipteki Sercan Kaya'nın eşi Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçtaki ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi.

Aralarında sağlık durumu ağır olan cip sürücüsü Sercan Kaya ile oğlu Kıvanç Kaya'nın da bulunduğu tüm yararılar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Kıvanç Kaya daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesindeki askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, midibüsünün Elazığ'daki hava limanından aldığı yolcuları Tunceli'ye getirirken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA