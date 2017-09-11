Tunceli'de Yola Döşenmiş Patlayıcı Tespit Edildi (Patlama Anı)

Tunceli'de Yola Döşenmiş Patlayıcı Tespit Edildi (Patlama Anı)

Tunceli'de Yola Döşenmiş Patlayıcı Tespit Edildi (Patlama Anı)