TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre,yüzde 75'i geçen aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan 85 bin nüfuslu Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre,yüzde 75'i geçen aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan 85 bin nüfuslu Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta. Bunlar da aşı yapmayanlardan. Serviste yatan hastalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında aşılama mevcut" dedi.

Aşılamada mavi kategoride yer alan Tunceli'de, merkez ve 5 ilçede aşılama oranı yüzde 75'i aşarken, 2 ilçede ise yüzde 80'lere ulaştı. 85 bin nüfusa sahip kentte, 115 bin 271 aşı yapıldı. Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan toplamda 4 hasta var ve bu hastaların hepsi aşısızken, serviste yatan hastaların yüzde 90'ı aşılarını yaptırmayan kişilerden oluşuyor.

'İLİMİZE GELEN TURİSTLERİ DE AŞILADIK'

Sağlık çalışanlarının mücadelesi ve vatandaşların duyarlılığı ile aşılama oranında mavi kategoriye gelindiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Sarı kategoriden mavi kategoriye geçtik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten yoğun çalışma içerisine girdiler. Gerek esnafı tek tek gezerek gerekse yaylalarda, dağlarda ve tarlalarda vatandaşları aşıladık. Tüm toplumu aşılama bilinciyle işimizi en iyi şekilde yaptık. İlimizde toplamda 115 bin aşı yaptık. Bu 115 bin aşının yüzde 40'ı diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza yapıldı. Turistlik bir bölgeyiz, yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı gerçekleşiyor. Buraya gelen turistler hem aşılarını yaptılar hem de tatillerini gerçekleştirdiler. İlimizde 55 bin ilk doz, 47 bin ikinci doz toplamda ise 115 bin aşı yaptık. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ilimizde yüzde 75'in üzerine çıktı. Bizim asıl hedefimiz buydu zaten. İlimizdeki vatandaşlarımızın sosyal durumu hem de eğitim seviyeleriyle alakalı olarak aşıya yoğun bir ilgileri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda bize, kendilerine ve sağlık çalışanlarına bu yardımı sağladıkları için çok teşekkür ederiz' dedi.

'SERVİSTE YATAN HASTALARINDA YÜZDE 90'I AŞISIZ'

Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yüzde 100'ünün, serviste yatan hastalarının da yüzde 90'ının aşısız olduğunu vurgulayan Özdemir, 'Şu anda hastanemizde yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta, hiçbirinin aşısı bulunmamakta. Serviste yatan hastalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında aşılama mevcut. Çıkan vakaların hepsi hastanede yatmıyor ama aşılama durumları hastanede yatışta önemli bir etken olduğunu bu verilerden gözlemekteyiz. Özellikle İngiltere varyantının arttığı bu dönemlerde hastane artışlarımız artmıştı, şu anda Hindistan varyantı dediğimiz delta varyantında ciddi bir artış oldu. Bunla beraber hastaneye yatışlarda belirli bir seviyede artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızda ciddi bir artış gerçekleştirmekte. Bununda yüzde 90'ı aşısız vatandaşlarımız. Bir kısmı da ilk dönemler aşısını olmuş, aşı etkisini yitirmiş vatandaşlarımız. Bu konuda da özellikle bu vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Bu durumla beraber ben vaka sayılarımızın düşeceğini düşünüyorum' diye konuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi
Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:40:10. #1.15#

title