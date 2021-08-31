Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor
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Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor

Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tunceli Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen milyonlarca fidan, afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılmasına büyük katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tunceli Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen milyonlarca fidan, afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılmasına büyük katkı sağlıyor.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pülümür Vadisi'nde yer alan Tunceli Orman Fidanlığı, 1948 yılında bu yana Türkiye'nin dört bir köşesinin yeşillendirilmesinde rol oynuyor.

Yaklaşık 40 hektar alandan oluşan fidanlıkta karaçam, sarıçam, ceviz, badem, ardıç, alıç ve mahlep başta olmak üzere 40'ın üzerinde tür yetiştirildi ve bu yıl 2 milyon fidan ve 1000 kilogram tohum üretildi.

Sel, çığ, heyelan, kaya yuvarlanması ve erozyon gibi afetlerin önüne geçmek amacıyla kullanılan buradaki fidanlar, şimdilerde orman yangınlarında zarar gören arazilerin yeniden yeşillendirilmesi için hazırlanıyor.

Elazığ Orman Fidanlık Müdürü Serkan Yılmaz, AA muhabirine, Tunceli Orman Fidanlığı'nın 1948 yılında geçici kavak üretimi istasyonu olarak kurulduğunu söyledi.

Bu yıl 2 milyon fidan üretildi

Burada ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrol çalışmalarında kullanılacak fidanların üretildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 2021 yılında 13 milyon adet fidan üretmiş bulunmaktayız. Üretilen 13 milyon fidanın 2 milyon adedini Tunceli fidanlığımızda ürettik. Aynı zamanda yine 2021 yılında üretmiş olduğumuz 11 bin kilogram fidan tohumunun 1000 kilogramını Tunceli Orman Fidanlığımızda üretmiş bulunmaktayız."

Yılmaz, kentteki fidanlıkta sarıçam, karaçam, ardıç, meşe ve ceviz gibi türlerin yetiştirildiği belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız ve afet boyutunda olan orman yangınları hepimizi derinden etkilemiştir. Ancak halkımız müsterih olsunlar. 1839 yılında kurulmuş olan ve 182 yıllık köklü tarihiyle Orman Genel Müdürlüğümüz bu tür beklenmedik olaylara ve afetlere her zaman hazırlıklıdır." ifadelerini kullandı.

Tohum stok merkezlerinin ve soğuk hava depolarının fidan tohumlarıyla dolu olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Orman fidanlıklarımız da yine afet görmüş yerlerde kullanmak üzere ve ayrıca diğer ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sel kontrolünün yapılacağı yerlere dikilmek üzere üretilmektedir. Her türlü stokumuz mevcuttur, hazırlığımız tamdır. Burada üretmiş olduğumuz fidanlar ihtiyaç duyulması halinde Akdeniz'de yangın görmüş alanlarda kullanılmak üzere nakledilerek toprakla buluşturulacaktır."

Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor
Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor
Yetiştirilen fidanlar yanan orman arazilerine yeniden hayat oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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