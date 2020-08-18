Tunceli'de yeni 'koronavirüs' tedbirleri TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün yaptığı toplantıda koronavirüs tedbirleri konusunda yeni kararlar aldı.

TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün yaptığı toplantıda koronavirüs tedbirleri konusunda yeni kararlar aldı. İl genelinde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara idari para cezası yazılması ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belli saatlerinde dışarı çıkmaları konusunda yeni kararlar alındı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda toplam 35 maddeden oluşan yeni tedbirler alındığı belirtildi. Valilik tarafından açıklanan yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında dikkat çeken yeni kararlar şöyle sıralandı: ?"Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzıssıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına, İlimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesine, Müzik yayını yapan işletmelerin saat 23: 00'dan sonra yayın yapmalarının yasaklanmasına, düğün, nişan vb. organizasyonların sık sık denetlenmesine, bu tür organizasyonlara saat 23: 00'a kadar müsaade edilmesine, bu hususta kolluk kuvvetlerimizce işletme sahibi ve düğün sahiplerine gerekli tebligatların yapılmasına, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları içerisinde bulunanların maske takmasının zorunlu olmasına, maske takma zorunluluğunun koridorlarda ve odalar arası bölümlerde de geçerli olmasına, ayrıca birden fazla çalışanın bulunduğu, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282' nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195' inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, İlimiz genelinde Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine, test sonucu veya temas sebebiyle evde izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, Hıfzısıhha Kararına göre cezai işlem uygulanıp, karantina sürecini karantina yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına, kamu ve özel sektör çalışanlarının yıllık izinlerini alırken il dışına çıkmaları halinde evlerinde izin süresine dahil son 7 (yedi) günü izolasyonda geçirmeleri ve takibinin kurumlarınca yapılmasına, Munzur ve Pülümür Vadisinde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliğinin yasaklanmasına, taziye yasağına ilişkin il hıfzıssıhha kararının İl Müftülüğü ve Cemevleri vasıtasıyla gerekli yerlere paylaşılmasının sağlanmasına karar verilmiştir"

Kaynak: DHA