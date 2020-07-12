Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
12.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:10
Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı Mısırvan Yaylası'nda çıkan arazi kavgasında 35 yaşındaki Selim Eroğlu, M.Ç'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.
Tunceli Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çabası sonucu askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine götürülen Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA