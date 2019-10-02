Tunceli'de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

02.10.2019 16:47

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Tunceli'de de düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın, Türkiye genelinde yaya güvenliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulaması Tunceli'de 43 ayrı noktada düzenlendi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlikte yaya güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan Vali Tuncay Sonel, yaya güvenliği konusunda sıkı denetimlerin yapıldığını ifade ederek, özellikle okulların bulunduğu bütün alanlarda denetimlerin aralıksız ve sürekli olacağını belirtti.

Kaynak: DHA