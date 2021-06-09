Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı

Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de bulunan ve ekipler tarafından koruma altına alınan yavru dağ keçisi, biberonla beslenmeye başlandı.

Tunceli'de bulunan ve ekipler tarafından koruma altına alınan yavru dağ keçisi, biberonla beslenmeye başlandı.

Tunceli kırsalında bir vatandaş tarafından yavru dağ keçisi bulundu. Annesinin olmadığını fark eden şahıs, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şubesine bildirdi. Keçiyi bulunduğu yerden alan ekipler, şubeye getirdi. Burada koruma altına alınan yavru dağ keçisi ekipler tarafından biberonla beslenmeye başlandı.

(İHA)

Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı
Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Fatih Terim Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de yavru dağ keçisi koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:04:52. #1.16#

title