Tunceli'de yaralı yaban keçisine Mehmetçik sahip çıktı

Tunceli'de yol kontrolü yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, yaralı halde bulduğu yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tunceli'de yol kontrolü yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, yaralı halde bulduğu yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tunceli-Pülümür kara yolunda görev yapan JÖH timleri bir yaban keçisinin yaralı olduğunu fark etti.

Yaban keçisine ilk müdahaleyi yapan JÖH timleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekip, Mehmetçikten teslim aldıkları yaralı yaban keçisini tedavi altına aldı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli-Pülümür yolunda görev yapan JÖH timlerimiz tarafından bulunan yaralı yaban keçisine ilk müdahale kahramanlarımızca yapılmış. Sonrasında yaralı dağ keçisi olay yerine çağrılan Milli Parklar Doğal Hayatı Koruma ekibimize teslim edilerek tedavisine ve bakımına devam edilmiştir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA