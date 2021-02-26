Tunceli'de yapılan kısıtlamalar neler? Tunceli koronavirüs yasakları ne?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Tunceli koronavirüs yasakları ne? Tunceli'de yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Tunceli'de yapılan kısıtlamalar neler? Tunceli koronavirüs yasakları ne?

TUNCELİ'DE YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgüyü tarafından 'Pandemi' olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kısıtlama ve tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiği; etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre, yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçla yapılan etkinlik ve toplantı hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm eylemler 30 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.