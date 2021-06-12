Tunceli'de yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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Tunceli'de yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Tunceli'de yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Yukarıbudak köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler ve köylülerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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