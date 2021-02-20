Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
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Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda

20.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:07
Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda

TUNCELİ'de, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara kurulan fotokapanlardan biriyle koruma altındaki yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

TUNCELİ'de, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara kurulan fotokapanlardan biriyle koruma altındaki yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nce kaçak avcılığın önüne geçmek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları korumak için yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal alanda çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu noktalardan birindeki fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altında olan, koruma altındaki yaban keçisi sürüsü yansıdı. Keçilerin doğal ortamlarındaki görüntüsü, görsel güzellik oluşturdu. 

 


Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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