Tunceli'de yaban keçisi ihalesi iptal edildi
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Tunceli'de yaban keçisi ihalesi iptal edildi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de, 17 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin alınan ihale kararının, sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılıp, rapor hazırlanması için iptal edildiğini duyurdu.

Tunceli'de yaban keçisi ihalesi iptal edildi
11.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:36

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de, 17 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin alınan ihale kararının, sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılıp, rapor hazırlanması için iptal edildiğini duyurdu. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Tunceli'de 17 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin alınan ihale kararı iptal edildi. İhale kararının iptaline ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir. Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13 Temmuz 2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir."


Kaynak: DHA

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