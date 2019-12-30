Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

30.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:49

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.

Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı. Baba ve oğlunu kestikleri 2 yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen 2 yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA