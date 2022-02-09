Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ekiplerince doğaya bırakılan yemlerle beslenen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Sarp dağlarla çevrili kentte, vaşak, su samuru, yaban domuzu, bozayı, kurt, yaban keçisi gibi canlı türleri yaşıyor.

DKMP Tunceli Şubesi ekipleri de yılın belirli dönemlerinde yaban hayvanlarına yönelik koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri yürütüyor.

Kaçak avcılığa karşı da mücadele eden ekipler, zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanlar için aralıklarla doğaya yem bırakıyor.

Karla kaplı Pülümür Vadisi'nde gezinen sürü halindeki yaban keçileri de dağlık alana bırakılan yoncayla karınlarını doyururken fotokapana yansıdı.

Yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.