Tunceli'de yaban keçileri yiyecek bulmak için sürü halinde köye indi
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Tunceli'de yaban keçileri yiyecek bulmak için sürü halinde köye indi

24.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:14
Tunceli'de yaban keçileri yiyecek bulmak için sürü halinde köye indi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, sürü halinde yiyecek aramak için indikleri köyde görüntülendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, sürü halinde yiyecek aramak için indikleri köyde görüntülendi.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Tunceli'de, çetin geçen kış mevsimi, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Kentte yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri de bazı zamanlarda alçak rakımlı yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçeye bağlı Dedebağ köyünde de bir grup yaban keçisi, yeşile bürünmüş tarlalarda otlarken objektiflere yansıdı.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, köpeklerin havlaması üzerine sarp kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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