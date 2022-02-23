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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karayoluna yakın bir noktaya indi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

TUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karayoluna yakın bir noktaya indi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli'de yüksek kesimlerde yiyecek bulmak konusunda sıkıntı yaşayan ve koruma altında bulunan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yola yakın bir noktaya kadar indi. Kayalık alana çevik hareketlerle tırmanan yaban keçileri, o sırada yoldan geçen Umut Kişioğlu tarafından görüntülendi.

Ovacık İlçesi'ne gidip gelirken yaban keçileriyle karşılaştığını dile getiren Kişioğlu, "Genelde daha yüksek kesimlerde oluyorlardı. Ancak yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları için daha aşağılara inmişlerdi. Ben de ilk kez bu kadar yakından görme şansını yakaladım. Keçileri cep telefonu kameramla kayıt altına aldım" dedi.

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Munzur Vadisi, Tunceli, Milli, Güncel, Haberler

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