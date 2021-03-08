Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,
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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,

08.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:50

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti.

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,

TUNCELİ - Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi, tek boynuzlu olan dikkat çekti.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde gezintiye çıkanlardan Cafer Çınar, yaban keçilerini görüntüledi. Görüntülerde tek boynuzlu erkek yaban keçisi dikkat çekti. Keçinin çiftleşme döneminde ya da yabani hayvan saldırısında boynuzunu kaybetmiş olabileceği düşünülürken, koyun-keçi vebası nedeniyle ölümleri endişeye neden olan yaban keçileri, Mazgirt İlçesi'nde de sürü halinde görüldü. vatandaşlar, sürü halindeki keçileri görüntüledi.

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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