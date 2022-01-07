Tunceli'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı - Haberler
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Tunceli'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı

Tunceli'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, yılın her döneminde yaban hayatına yönelik koruma kontrol faaliyetleri yürütüyor.

Kentte kaçak avcılığa karşı aralıksız denetim yapan görevliler, bir yandan da kış mevsiminde aç kalan yaban hayvanlarını desteklemek amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Çemişgezek ve Nazımiye ilçesine giden DKMP personeli, yaban hayvanları için kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağlara yem taşıdı.

Ekipler, doğaya 2 ton kuru yonca ve 800 kilogram kırık buğday bıraktı.

Tunceli'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı

Tunceli'de yaban hayvanları için karla kaplı dağlara yem bırakıldı

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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