Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı
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Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

TUNCELİ'de ağır kış koşullarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Munzur ve Pülümür vadilerine 2 ton yem bırakıldı.

08.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:18
Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

'de ağır kış koşullarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için ve vadilerine 2 ton yem bırakıldı.

ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Munzur ve Pülümür vadilerindeki yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, buğday kırığı ve balya kuru ottan oluşan 2 ton yem bıraktı. Yem bırakılan bölgelerin, yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadıkları yerler olduğunu anlatan ekipler, önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da yemleme çalışmaları yapacakların söyledi.


Kaynak: DHA
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