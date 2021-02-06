Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar
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Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar

06.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:40
Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, karlı dağları aşarak yaban hayatı için zor şartlarda doğaya yem bıraktı.

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, karlı dağları aşarak yaban hayatı için zor şartlarda doğaya yem bıraktı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altında bulunan yaban keçileri olmak üzere birçok yaban hayvanı için doğaya 2 ton yem bıraktı. Kar yağışına aldırış etmeden haftada birkaç kez yaban keçilerine sık yaşadığı bölgelere giden ekipler, Munzur ve Pülümür vadilerinin rakımı yüksek tepelere çıkarak yemleri bırakıyor.

 


Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar
Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar
Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar
Tunceli'de yaban hayatı için karlı dağlara yem bıraktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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