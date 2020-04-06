Tunceli'de yaban domuzlarının Munzur Çayı'ndan geçişi cep telefonu kamerasına yansıdı
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Munzur Çayı, Tunceli, Yaban, Kültür Sanat

Tunceli'de yaban domuzlarının Munzur Çayı'ndan geçişi cep telefonu kamerasına yansıdı

Tunceli'de yiyecek arayan yaban domuzu sürüsünün Munzur Çayı'ndan geçiş anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

06.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:54
Tunceli'de yaban domuzlarının Munzur Çayı'ndan geçişi cep telefonu kamerasına yansıdı

Tunceli'de yiyecek arayan yaban domuzu sürüsünün Munzur Çayı'ndan geçiş anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yiyecek aramak için yerleşim yerine inen yaban domuzlarını Munzur Çayı'ndan karşıya geçerken cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Metin Günel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğası ve yaban hayatıyla bir bütün olduğunu söyledi.

Kentin güzelliklerinin görenleri kendine hayran bıraktığını belirten Günel, "Tunceli'de doğa, yaşam ve yaban hayatı birbirine uzak değil. Bir yerden bir yere giderken yaban keçilerini, domuzları, kurt, ayı, tilki, vaşak, tavşan, keklik gibi onlarca yaban hayvanıyla karşılaşabilir ve bunu cep telefonu ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu duygu anlatılamaz ama şunun bilinmesini istiyorum, bizler bu doğanın sahibi değiliz, sadece misafiriyiz. O nedenle doğayı korumalı ve yaşatmalıyız." dedi.

Yaban domuzlarının sudan geçmesine şahit olan Ebru Demir de "Yaban domuzlarını yiyecek aramak için zaman zaman şehre indiklerinde görüyordum fakat onları ilk defa sudan sürü halinde geçerken gördüm ve keyifle izledim. Boncuk gibi sıralanıp birbirlerinin ardından sudan yüzerek karşıya geçtiler. Çok güzel bir sahneydi ve ömrümün sonuna kadar unutamam." ifadelerini kullandı.

Sercan Mengeş ise doğada vakit geçirmenin keyfini her fırsatta yaşamaya çalıştığını söyledi.

Kentin doğasının ruhunu dinlendirdiğini belirten Mengeş, şunları kaydetti:

"Biz arkadaşlarımızla her fırsatta kendimizi doğaya atıyor ve doğanın güzellikleriyle dinleniyoruz. Daha önce sürü halinde yaban domuzlarını görmüştüm ama sürü halinde sudan geçerken ilk defa gördüm. O anları izlerken güzel bir ana tanıklık etmenin keyfini yaşadık. Umarım insanlar çevreye ve yaban hayvanlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olur. Doğamızı ve yaban hayatımızı korumamız gerekiyor."

Kaynak: AA

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