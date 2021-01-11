Tunceli'de vurulan yaban keçisi kurtarılamadı
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Tunceli'de vurulan yaban keçisi kurtarılamadı

11.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:13
Tunceli'de vurulan yaban keçisi kurtarılamadı

TUNCELİ'de kaçak avcılar tarafıdan silahla vurulan yaban keçisi kurtarılamadı.

TUNCELİ'de kaçak avcılar tarafıdan silahla vurulan yaban keçisi kurtarılamadı. 

Tunceli- Erzincan yolundaki Zagge mevkisinde silahla vurulmuş yaralı yaban keçisini görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, olay yerine geldiklerinde yaptıkları incelemede yaban keçisinin öldüğünü belirledi. Yaban keçisinin son anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen çevredekiler, duruma şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

"Hayvanın çektiği acıya bakın, iyi bakın buraya. İki kilo et alıp yiyemiyor musunuz? İnsanlığınızdan utanın. Kendinizi ve insanlığınızı sorgulayın." 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini vuranların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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