Tunceli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı kadının evinde bahar temizliği yaptı

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 82 yaşındaki İmoş Mete'nin evinde bahar temizliği yaparak gönülleri fethetti.

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 82 yaşındaki İmoş Mete'nin evinde bahar temizliği yaparak gönülleri fethetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Mahalle'de ikamet eden İmoş Mete, görevlileri arayarak evinde kullanmadığı sobanın kaldırılması ve temizlik yapılması için talepte bulundu.

Kısa sürede Mete'nin evine giden 3 kişilik ekip, evde bulunan sobayı depoya kaldırarak odalarda bahar temizliği yaptı.

Mete, ekiplere yardımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren